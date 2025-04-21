Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах российский биатлонист Карим Халили сменил региональную сборную – вместо команды Москвы с сезона-2025/2026 он будет представлять сборную Московской области, за которую выступает его супруга Анастасия Халили.

«В Московской области создаются наилучшие условия для развития спортсменов. За последние годы здесь собралась очень сильная команда, и переход в неё только добавит мотивации для улучшения результатов», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Отметим, что Халили занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2024/2025.