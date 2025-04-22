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«Пропаганда семейных ценностей». Глава Федерации Москвы — о супругах Халили в команде

«Пропаганда семейных ценностей». Глава Федерации Москвы — о супругах Халили в команде
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Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал о влиянии Анастасии Халили на переход в московскую команду её мужа Карима Халили.

— Мы как болельщики будем ждать семейную эстафету четы Халили в составе Московской области.
— У нас в команде всё определяется только спортивными результатами. Всё будет согласно решению тренеров. Будут соответствующие результаты, будут сильнейшими, значит, это произойдёт. Пока все предпосылки, что это состоится, есть. Но это же спорт, тут как карта ляжет. Но мы исходили из того, что будет дополнительная пропаганда семейных ценностей. Сейчас это неоспоримый приоритет в стране, прошлый год вообще был Годом семьи в стране. Вот и мы стараемся действовать, — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

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