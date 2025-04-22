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«Нет цели растягивать её на десятилетия». Фийон Майе — о продолжении карьеры

«Нет цели растягивать её на десятилетия». Фийон Майе — о продолжении карьеры
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Двукратный олимпийский чемпион француз Кентен Фийон Майе поделился своим мнением насчёт завершения спортивной карьеры после 2026 года.

«Сегодня я действительно получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. У меня нет цели растягивать карьеру на десятилетия, но мне всего 32, а со мной уже говорят о завершении и о том, что будет дальше.

Моё тело и мои результаты сами в какой-то момент подскажут мне границу. И, конечно, есть ещё моя семья, мои отношения, но пока мне это всё нравится — я продолжаю», – приводит слова Фийона Майе Ski Nordic.

В прошедшем сезоне Кубка мира — 2024/2025 французский биатлонист занял пятое место в общем зачёте. Также он в шестой раз стал чемпионом мира, одержав победу в сингл-миксте на чемпионате мира – 2025, который проходил в норвежском Ленцерхайде.

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