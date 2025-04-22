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Известный художник Никас Сафронов нарисовал портрет Дарьи Домрачевой

Известный художник Никас Сафронов нарисовал портрет Дарьи Домрачевой
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белорусская биатлонистка Дарья Домрачева получила подарок в виде собственного портрета от известного российского художника Никаса Сафронова. Домрачева записала видео с работой Сафронова, поблагодарив художника.

«Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение.

Обязательно подыщу для неё достойное место. В свою очередь, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», — сказала Домрачева в видео на своей странице в социальной сети.

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