Григорий Родченков стал свидетелем в апелляционном деле о бывшем главе IBU Бессеберге

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков даст показания в апелляционном процессе по делу о бывшем главе IBU Андерсе Бессеберге в качестве свидетеля. Об этом сообщили в NRK.

Вместе с ним показания дадут 23 человека, среди которых действующий глава IBU Олле Далин и бывшие руководители норвежского биатлона Туре Бёйгард и Эрленд Слоквик. Апелляцию Бессеберга будут рассматривать в течение 21 дня.

Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга от замещения любых должностей, связанных со спортом.

Напомним, показания Родченкова легли в основу доклада Макларена, по итогам которого сборная России выступала на Олимпийских играх 2016 года в усечённом составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.