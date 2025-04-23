Томмазо Джакомель: я простой, скромный парень. Всегда знал, чего хочу

Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель дал охарактеризовал себя как спортсмена. Он также вспомнил слова тренеров, которые ему помогли при становлении спортсменом.

«Томмазо — простой, скромный парень, думаю, вежливый (смеётся) и спокойный. Как спортсмен, он решительный, дисциплинированный и хороший. Решительный, потому что я из тех, кто всегда знал, чего хочет. И я почти всегда добивался этого благодаря большой дисциплине в работе. Считаю, что дисциплина, как в жизни, так и в спорте, необходима для достижения желаемого. Каждый должен понимать, что если он не будет прикладывать немного больше усилий, он никогда не добьётся того, что хочет. А хороший, потому что, знаю, что я хорош в своём виде спорта и результаты доказывают мне это.

Тренеры всегда говорили мне, что талант нужно развивать. Нужно много работать: с одним талантом далеко не уйдёшь. В детстве или подростковом возрасте обучение и дисциплина могут быть менее важны, но на самых высоких уровнях, как сейчас, без труда нельзя», — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.