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Джакомель — о том, как пришёл в биатлон: отец никогда мне не говорил, что был лыжником

Джакомель — о том, как пришёл в биатлон: отец никогда мне не говорил, что был лыжником
Томмазо Джакомель
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Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель вспомнил, как впервые встал на лыжи. Он отметил, что его отец тоже был спортсменом, но скрывал от сына этот факт.

«Я начинал с беговых лыж. На самом деле, даже до этого, когда я был маленьким, я занимался горными лыжами. Я не знал, что мой отец был профессиональным лыжником. Он никогда мне об этом не говорил, потому что никогда бы не хотел для своих детей такой жизни, как у него, полной тяжёлой работы и жертв. Это очень требовательный вид спорта, и он всегда очень много работал.

Моя тётя, которая является физиотерапевтом, говорит: «Физическая активность хороша, но спорт на самом высоком уровне, к сожалению, совсем не хорош по многим причинам». Я с этим согласен.

Однажды когда я по телевизору увидел лыжную гонку, то сказал отцу: «Это отличный вид спорта, ты возьмёшь меня покататься на лыжах?» Он спросил, уверен ли я, что хочу попробовать, и я решительно кивнул. Мы сходили вместе пару раз. Он записал меня на тренировки, и уже на втором занятии я перешёл из группы суперновичков в продвинутую, преодолев несколько уровней за один день, потому что просто хотел попасть туда раньше остальных, и я очень быстро прогрессировал!

Я попал в биатлон в первом классе средней школы благодаря Марчелло Праделю, бывшему биатлонисту. Он заставил спортивный клуб купить две пневматические винтовки, и я был первым, кто их попробовал. Занимался биатлоном пару лет, а когда пришло время выбирать среднюю школу, то решил уехать подальше от дома, в Маллес. Думаю, это был решающий момент для моего будущего», — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.

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