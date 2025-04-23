Джакомель — о том, как пришёл в биатлон: отец никогда мне не говорил, что был лыжником

Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель вспомнил, как впервые встал на лыжи. Он отметил, что его отец тоже был спортсменом, но скрывал от сына этот факт.
«Я начинал с беговых лыж. На самом деле, даже до этого, когда я был маленьким, я занимался горными лыжами. Я не знал, что мой отец был профессиональным лыжником. Он никогда мне об этом не говорил, потому что никогда бы не хотел для своих детей такой жизни, как у него, полной тяжёлой работы и жертв. Это очень требовательный вид спорта, и он всегда очень много работал.
Моя тётя, которая является физиотерапевтом, говорит: «Физическая активность хороша, но спорт на самом высоком уровне, к сожалению, совсем не хорош по многим причинам». Я с этим согласен.
Однажды когда я по телевизору увидел лыжную гонку, то сказал отцу: «Это отличный вид спорта, ты возьмёшь меня покататься на лыжах?» Он спросил, уверен ли я, что хочу попробовать, и я решительно кивнул. Мы сходили вместе пару раз. Он записал меня на тренировки, и уже на втором занятии я перешёл из группы суперновичков в продвинутую, преодолев несколько уровней за один день, потому что просто хотел попасть туда раньше остальных, и я очень быстро прогрессировал!
Я попал в биатлон в первом классе средней школы благодаря Марчелло Праделю, бывшему биатлонисту. Он заставил спортивный клуб купить две пневматические винтовки, и я был первым, кто их попробовал. Занимался биатлоном пару лет, а когда пришло время выбирать среднюю школу, то решил уехать подальше от дома, в Маллес. Думаю, это был решающий момент для моего будущего», — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.