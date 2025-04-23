Джакомель — о Джоковиче: он выиграл много матчей благодаря голове, а не форхенду и подаче

Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель высказался о спортсменах, которыми он восхищается.

— Будучи страстным любителем многих видов спорта, особенно тенниса и велоспорта, я бы определённо назвал Новака Джоковича и Матье ван дер Пула.

— Что вас в них восхищает?

— В Джоковиче — это его сила духа. Он выиграл много матчей благодаря своей голове, а не форхенду, бэкхенду и подаче.

Что же касается ван дер Пула, я восхищаюсь его рассудительностью в гонках и способностью никогда не допускать ошибки в важных моментах. Он является настоящим олицетворением чистого таланта, выступая во всех трёх дисциплинах велоспорта: шоссейном, гравийном и горный велосипед. Он силён на любой поверхности, — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.