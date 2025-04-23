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«Есть они, а есть остальной мир». Томмазо Джакомель — о превосходстве норвежского спорта

«Есть они, а есть остальной мир». Томмазо Джакомель — о превосходстве норвежского спорта
сборная Норвегии по биатлону
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Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель заявил о превосходстве норвежского спорта в мире.

— Есть ли у норвежцев преимущество в биатлоне?
— У них преимущество в спорте в целом. Думаю, у них большое культурное наследие, которое начинается с детства. Каждый год, когда мы приезжаем в Осло, мы катаемся на лыжах по туристическим склонам и видим целые семьи с детьми. Они останавливаются на пикники вдоль склонов, проводя целый день на лыжах. Этим детям невероятно повезло: занятия спортом с раннего возраста, не осознавая, насколько это важно, безусловно, помогут им в будущем. У них совсем другое восприятие спорта, чем у нас. Это исключение: есть они, а есть остальной мир, смотрящий на них с восхищением снизу, — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.

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