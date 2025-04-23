«Вскоре умерла моя бабушка». Томмазо Джакомель рассказал о сложном моменте на КМ

Итальянский биатлонист многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель вспомнил, с какими эмоциями переживал победу в масс-старте на этапе КМ-2024/2025 в Рупольдинге (Германия). В этот момент в тяжёлом положении была его бабушка.

«Это был определённо лучший день в моей карьере. Однако случился он в очень трудный период для семьи, потому что вскоре после этого умерла моя бабушка. Когда я бежал последний круг, зная, что выиграю, мои ноги замерли от волнения. Когда я добрался до финиша, внутри смешались счастье и грусть, потому что я знал, что вскоре потеряю бабушку — мою главную фанатку. К счастью, потом мне удалось увидеть её ещё раз, прежде чем она уснула. Это был прекрасный день со спортивной точки зрения, но сезон оказался сложным с личной точки зрения.

На той неделе я ещё завоевал два подиума. Она надеялась приехать и увидеть меня в Антерсельве, но, к сожалению, она была в больнице. Для неё это было едва ли не важнее, чем для меня. Она всегда оставалась очень увлечённой тем, что я делаю. Она была со мной до конца, даже на расстоянии, отправляя мне сообщения. Мне удалось абстрагировать свою карьеру от её серьёзной и ранней болезни. Сказал себе, что если я отчаюсь, то ситуация от этого не станет лучше, потому что я это не мог контролировать. Просто сосредоточился на том, чтобы делать работу наилучшим образом, несмотря ни на что.

Я хочу, чтобы люди, которые мне дороги, были вовлечены в то, что я делаю, но не сильно много. Конечно, позитивная атмосфера вокруг помогает, но иногда мне нужно побыть наедине со своими мыслями. Я старался держать бабушку на нужной дистанции. Мой отец хорошо это понимает, он тоже был спортсменом. С тех пор как я начал кататься на лыжах, он ни разу не осмелился сказать ни слова о том, как мне стоит тренироваться, что есть или как восстанавливаться», — приводит слова Джакомеля Testimoni di Montagna.