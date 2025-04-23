Карим Халили: не скажу, что Настя меня как-то переманивала, что я сменил регион из-за жены

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и ЧМ-2021 в эстафетах российский биатлонист Карим Халили прокомментировал смену региона. Ранее спортсмен перешёл из Москвы в Московскую область.

— В Московской области создаются лучшие условия в стране. Это одна из причин, по которой мне пришлось сменить регион.

— Твоя супруга Анастасия Халили тоже выступает за этот регион. Насколько это повлияло?

— Я не скажу, что она меня как-то переманивала, что я решил сменить регион из-за жены. Наверное, если это повлияло, то только с той точки зрения, что из первых уст понимал, как в Московской области создают для своих спортсменов наилучшие условия и идут навстречу в вопросах подготовку.

— Останется ли Елена Агаркова твоим личным тренером?

— Понятное дело, Елена Дмитриевна останется, но вместе со мной менять регион не будет. У неё есть подрастающее поколение, которое она на сегодняшний день не может оставить так просто.

— Обсуждались ли эстафетные составы? Будешь ли ты финишёром? В Московской области подбирается неплохая эстафетная команда.

— Конечно, я задумывался ещё зимой. Были мысли по поводу смены. Москва у меня практически никогда не набирала состав, и, глядя на то, как Московская область борется в эстафете, цеплялась за самые высокие места, конечно, мне тоже хотелось поучаствовать в таких интересных гонках. Но у нас только закончился сезон, и следующий будет примерно через полгода, поэтому в состав эстафетной команды, глядя на то, какая она сильная, нужно ещё попасть, — сказал Халили в интервью пресс-службе СБР.