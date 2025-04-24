«Некоторые моменты просто абсурдны!» Метеля — о состоянии лыжной базы в родном Гагарине

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля опубликовала пост о состоянии лыжной базы в Гагарине (Смоленская область), в котором начинала заниматься спортом.

«Приехала в Гагарин. Зашла на лыжную базу. С тех пор, как я там занималась, мало что изменилось. Наоборот, здание ветшает, условия мало удобоваримые для тренировок. И пока у меня есть возможность указать на эти проблемы, я попробую расписать реальность которая существует. Некоторые моменты настолько абсурдны, что не укладываются в голове у обычного человека, для этого не надо быть спортсменом и не нужно понимать специфику спорта. Например, такая проблема, как абсолютно полное отсутствие пешеходной дороги и освещения до тренировочного объекта (при том что лыжная база, как я понимаю, является государственным учреждением). Дети вынуждены ходить круглый год по обочине дороги, по которой носятся со скоростью 60/80 км/ч лесовозы, грузовики. Стоит ли говорить о возможных ЧП, которые могут унести жизнь или поколечить ребёнка? Это минимальные требования (построить тротуар и сделать освещение), которые необходимы в первую очередь для безопасности ребят.

К сожалению, это не все проблемы, на которых хотелось бы заострить внимание. На лыжной базе (если можно её так назвать) отсутствует нормальный туалет, который, как правило, должен быть в любом социальном учреждении. И я напоминаю, мы здесь говорим про детей! В последнее время в СМИ очень активно обсуждается тема, что все больше россиян имеют доступ к центральному водоснабжению, канализации и центральному отоплению, и для 21 века, мне кажется, это диким, что дети вынуждены даже в зимнее время года ходить по своей нужде на улицу в мороз. А это спортсмены, которые чаще обычного пьют на тренировках, соответственно, чаще ходят в туалет. Да и вообще, это не укладывается в голове! Условия для детей должны соответствовать всем современным требованиям.

Со стороны властей хотелось бы увидеть заинтересованность в реализации этого проекта и в целом в развитии спорта в нашем регионе. Мне не нужна собственная выгода, финансовая помощь от региона, это я всё заработаю сама. Я хочу это сделать для детей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин лично поздравил меня с победой в Кубке сильнейших, и пообещал в своём посте развивать спорт не только в Смоленске но и в регионах. Так давайте, Василий Николаевич сделаем детям в первую очередь безопасные условия для тренировок!» — написала Метеля на своей странице в телеграм-канале.