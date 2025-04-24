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Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Виктории Метели о состоянии лыжной базы в Гагарине

Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Виктории Метели о состоянии лыжной базы в Гагарине
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу письма российской биатлонистки Виктории Метели, в котором спортсменка раскритиковала состояние лыжной базы в её родном Гагарине (Смоленская область).

«Открытое письмо Вики Метели лишний раз говорит о том, что фуфлыжная федерация Вяльбе ни черта не делает для развития лыжных гонок в стране!!! Прикрываясь сборной командой, фуфлыжная федерация только щёки надувает!!! Такие горе-руководители, как Вяльбе, должны уйти!!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Ранее журналист сообщал, что планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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