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«Спортсмены по традиции терпят». Губерниев заявил, что биатлонистам не выплатили призовые

«Спортсмены по традиции терпят». Губерниев заявил, что биатлонистам не выплатили призовые
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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) до сих пор не выплатил спортсменам призовые, завоёванные ими в 2025 году. Источника данной информации Губерниев не указал.

«Тем временем биатлонистам нашим на добрых четыре месяца задерживают выплаты призовых! Скоро пятый месяц пойдёт… За декабрь СБР заплатил в феврале и в марте, в новом году ещё никто ничего не получал… Ключевая ставка высокая, проценты по депозитам прекрасные, можно долго не платить… А спортсмены по традиции молчат… Терпят… Но, СБР, нехорошо, очень нехорошо… Где деньги, Зин (в смысле Виктор)? Нет ли здесь правонарушения? Или того хуже?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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