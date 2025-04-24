«Спортсмены по традиции терпят». Губерниев заявил, что биатлонистам не выплатили призовые

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) до сих пор не выплатил спортсменам призовые, завоёванные ими в 2025 году. Источника данной информации Губерниев не указал.

«Тем временем биатлонистам нашим на добрых четыре месяца задерживают выплаты призовых! Скоро пятый месяц пойдёт… За декабрь СБР заплатил в феврале и в марте, в новом году ещё никто ничего не получал… Ключевая ставка высокая, проценты по депозитам прекрасные, можно долго не платить… А спортсмены по традиции молчат… Терпят… Но, СБР, нехорошо, очень нехорошо… Где деньги, Зин (в смысле Виктор)? Нет ли здесь правонарушения? Или того хуже?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.