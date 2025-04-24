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Тарьей Бё сообщил, что готовится во второй раз стать отцом

Тарьей Бё сообщил, что готовится во второй раз стать отцом
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Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё сообщил радостную новость. Он и его супруга Гита Симонсен готовятся во второй раз стать родителями.

«Скоро в машине будет теснее, а в доме будет больше любви, потому что нашу банду ждёт пополнение», — подписал фото беременной супруги старший Бё.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Бё и Симонсен впервые стали родителями в сентябре 2022 года. У пары родился сын, которого назвали Ароном. Тарьей признавался, что роды сына прошли очень тяжело, по его словам, младенец «не двигался, когда его пытались вытащить», а Гита терпела роды целые сутки.

Тарьею Бё 36 лет. По итогам сезона-2024/2025 титулованный норвежец завершил профессиональную карьеру.

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