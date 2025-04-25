Виктор Майгуров и Сергей Кущенко дали показания в деле об Андерсе Бессеберге — NRK

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и бывший исполнительный директор организации, а ныне президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дали показания в апелляционном деле об Андерсе Бессеберге. Об этом сообщили в NRK.

Российские функционеры приняли участие в процессе посредством переписки по электронной почте, отметило издание. Такой способ был выбран из-за напряжённой политической обстановки между Россией и Норвегией и невозможности очного присутствия в суде. Адвокат бывшего главы IBU Фридрик Берг заявил, что обвинения в адрес подзащитного не соответствуют действительности и он не скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

«Самое главное для нас — показать, что семилетние обвинения в том, что он получал деньги, чтобы скрыть допинг, не соответствуют действительности. Расследование это показало, но они всё ещё висят над Бессебергом», — сказал Берг в интервью NRK.