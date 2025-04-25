Андерс Бессеберг заявил о просьбе Ангелы Меркель отдать Германии ЧМ-2023 по биатлону

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о просьбе экс-канцера Ангелы Меркель отдать Германии право проведения ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе. Подсудимый, которого обвиняют в получении взяток от России, раскрыл подробности письма, которое получил в 2018 году.

Он отметил, что Меркель отправила ему письмо в момент, когда проходили выборы страны-хозяйки ЧМ-2023. Документ был показан во время апелляционного процесса.

«Я хочу показать, что на меня пытался повлиять не просто губернатор или человек с улицы. Это происходило прямо сверху. Это секрет, который у меня был, но который я хочу раскрыть сейчас. Она тепло отзывается о заявке Германии на проведение чемпионата мира в Оберхофе. Ссылается среди прочего на незабываемые кадры, которые были во время ЧМ-2004 там же, а также на ЧМ-2012 в Рупольдинге.

Когда мэр, губернатор или другой представитель власти хотел поговорить со мной, я это ценил», — приводит слова Бессеберга NRK.