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«Пекин в разгар Covid был не похож на Игры». Жулия Симон сравнила зимние ОИ-2022 и ОИ-2026

«Пекин в разгар Covid был не похож на Игры». Жулия Симон сравнила зимние ОИ-2022 и ОИ-2026
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10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон поделилась ожиданиями от предстоящей в 2026 году зимней Олимпиады, которая пройдёт в Италии, и сравнила её с Играми-2022 в Пекине.

«Олимпийский год — это единственное, что имеет значение для любого спортсмена. В Пекине я была ещё довольно молода и мне не хватало зрелости, особенно умственной. Сегодня я гораздо более готова и у меня больше опыта, чем тогда. Я готова оправдать ожидания, будь то ожидания других или мои собственные.

В Антерсельве, на Олимпиаде 2026 года, где будет публика и настоящий ажиотаж вокруг биатлона. Пекин в разгар эры Covid был не похож на Игры, о которых я мечтала в детстве. Но это всё равно было невероятное событие. Следующую Олимпиаду на домашней трассе Доротеи Вирер, я представляю как грандиозный момент в своей жизни», — приводит слова Симон Le Figaro.

Напомним, Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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