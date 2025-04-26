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Экс-глава IBU Андерс Бессеберг признался в сексуальных связях с женщиной из России

Экс-глава IBU Андерс Бессеберг признался в сексуальных связях с женщиной из России
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Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил на апелляционных слушаниях в суде, что имел сексуальную связь с 42-летней россиянкой по имени Ева.

«Это была типичная летняя интрижка. Женатому мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. Мы познакомились на званом обеде в России в 2016 году, когда она была с несколькими женщинами за соседним столиком. У меня не было никаких подозрений, что они были проститутками», — приводит слова Бессеберга VG.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил Андерса Бессеберга от замещения любых должностей, связанных со спортом. Судебный процесс по делу о коррупции начался в январе 2024 года. Сторона обвинения запрашивала для экс-президента IBU тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, денежный штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно € 88 тыс.) и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон (около € 128 тыс.).

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