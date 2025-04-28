Сборная Чехии по биатлону начала подготовку к сезону-2025/2026 без Давидовой и Крчмаржа

Национальная команда Чехии по биатлону приступила к подготовке к сезону-2025/2026. Члены сборной отправились на сборы в Норвегию без Маркеты Давидовой и Михала Крчмаржа.

«Маркета Давидова не полетела в Норвегию, так как месяц назад она перенесла операцию по удалению грыжи на позвоночнике и сейчас начинает реабилитацию. Также, отсутствует Михал Крчмарж, который предпочёл начать индивидуальную подготовку», – приводит слова пресс-службы чешской федерации биатлона издание Fondo Italia.

Напомним, что Давидова перенесла операцию на позвоночнике в конце марта. Из-за травмы она не принимала участие в гонках сезона Кубка мира-2024/2025 с середины декабря.

Михал Крчмарж закончил сезон на 29-й строчке общего зачета Кубка мира-2024/2025.