Сборная Франции объявила состав для подготовки к сезону-2025/2026

Стал известен состав сборной Франции по биатлону для подготовки к сезону-2025/2026.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Франции, подготовку к предстоящему сезону начнут следующие биатлонисты:

Женщины

Жюстин Бреза-Буше

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Жюлия Симон

Мужчины

Эмильен Клод

Фабьен Клод

Кентен Фийон Майе

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Оскар Ломбардо

Антонен Гигонна

Напомним, по итогам Кубка мира сезона-2024/2025 лучшей из представительниц Франции среди женщин стала Лу Жанмонно, занявшая второе место в общем зачёте с 1258 очками. У мужчин лучший результат показал Эрик Перро, занявший третье место с 926 очками. При этом сборная Франции выиграла медальный зачёт Кубка мира.