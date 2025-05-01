Биатлонистка Виктория Метеля показала фото в купальнике с отдыха в Дубае

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля поделилась фотографией с отпуска в Дубае (ОАЭ). Спортсменка предстала в купальнике, солнцезащитных очках и бейсболке.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото биатлонистки, которое она разместила в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Виктории Метели

21-летняя Метеля, выступавшая на соревнованиях за республику ХМАО-Югра, заняла 18-е место в общем зачёте Альфа Банк Кубка России — 2024/2025. По итогам Кубка Содружества она показала 13-й результат. На чемпионате России — 2025 Метеля дважды становилась бронзовым призёром: в индивидуальной гонке и в составе сборной ХМАО-Югра в эстафете.