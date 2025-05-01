Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал станет отцом

Норвежский биатлонист призёр чемпионатов мира и победитель этапов Кубка мира Йоханнес Дале-Шевдал впервые станет отцом. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Кристина Шевдал.

Фото: из личного архива Йоханнеса Дале

Фото: из личного архива Йоханнеса Дале

Йоханнес Дале-Шевдал занял 25-е место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На его счету 288 очков.

Ранее стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2025/2026. В основную команду вошли Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. В первый состав, несмотря на победу в общем зачёте Кубка IBU, не попал Исак Фрей. В список команды впервые за последние годы не вошли братья Бё, которые завершили карьеру.