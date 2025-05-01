Сборная Франции по биатлону отказалась от участия в фестивале Blink
Поделиться
Сборная Франции по биатлону не выступит в полном составе на ежегодном фестивале по летнему биатлону Blink в Саднесе (Норвегия). Об этом рассказал директор французской команды Стефан Бутье. Соревнования должны состояться этим летом, с 6 по 9 августа.
«Они (организаторы) изменили даты, и он пройдёт на неделю позже. Это не совпадает с нашей программой, и мы теряем много времени. Поэтому мы не будем проводить там никаких тренировок», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.
Французское СМИ отметило, что на старт фестиваля может выйти трёхкратный чемпион мира 23-летний Эрик Перро, который имеет связи с норвежским городом Саднес.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2025
-
15:24
-
15:00
-
14:22
-
11:47
- 29 апреля 2025
-
22:27
- 28 апреля 2025
-
11:50
- 26 апреля 2025
-
13:57
- 25 апреля 2025
-
22:56
-
15:30
-
11:13
- 24 апреля 2025
-
23:04
-
21:10
-
13:02
-
12:52
- 23 апреля 2025
-
15:57
-
14:51
-
14:01
-
13:48
-
13:14
-
13:01
-
12:49
-
10:01
- 22 апреля 2025
-
19:29
-
11:43
-
10:39
- 21 апреля 2025
-
23:35
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:35
-
18:07
-
15:34
-
14:47