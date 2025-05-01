Сборная Франции по биатлону отказалась от участия в фестивале Blink

Сборная Франции по биатлону не выступит в полном составе на ежегодном фестивале по летнему биатлону Blink в Саднесе (Норвегия). Об этом рассказал директор французской команды Стефан Бутье. Соревнования должны состояться этим летом, с 6 по 9 августа.

«Они (организаторы) изменили даты, и он пройдёт на неделю позже. Это не совпадает с нашей программой, и мы теряем много времени. Поэтому мы не будем проводить там никаких тренировок», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.

Французское СМИ отметило, что на старт фестиваля может выйти трёхкратный чемпион мира 23-летний Эрик Перро, который имеет связи с норвежским городом Саднес.