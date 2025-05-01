Анна Гандлер рассказала о дополнительных проблемах, с которыми столкнулась в межсезонье

Австрийская биатлонистка Анна Гандлер рассказала, что в межсезонье она испытала дискомфорт в колене. Спортсменка предположила, что это наследственное заболевание. 24-летняя австрийка из-за гриппа не смогла продолжить выступления на ЧМ-2025, а затем досрочно завершила и кубковый сезон.

«Отдых был своего рода терапией, но слишком короткой, потому что, вернувшись домой, я поняла, что всё идет не в нужном направлении. К сожалению, основа лечения заключалась в том, чтобы дать организму отдохнуть и не нагружать его. Я не могу игнорировать подобные сигналы.

Возможно, это семейное (проблемы с коленом). Мой отец, будучи спортсменом, также страдал от постоянных проблем со спиной и коленом. А когда есть проблемы с определёнными частями тела, то появляются и другие, как у меня сейчас. Поэтому я должна продолжать осторожничать», — приводит слова Гандлер Nordic Magazine cо ссылкой на Kleine Zeitung.