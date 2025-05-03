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Йоханнес Бё показал, как проводит время после завершения карьеры

Йоханнес Бё показал, как проводит время после завершения карьеры
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё в социальных сетях опубликовал фото, где показал, как проводит время после завершения карьеры. На снимке Йоханнес занимается работой на домашнем участке.

Фото: Из личного архива Йоханнеса Бё

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90. Йоханнес Бё провёл последнюю гонку в карьере на домашней трассе в Хольменколлене в масс-старте на Кубке мира — 2024/2025. Он финишировал на седьмом месте. Вместе с Йоханнесом карьеру завершил и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё.

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