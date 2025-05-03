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«Стала более зрелой». Жулия Симон ответила, как изменилась после ОИ-2022

«Стала более зрелой». Жулия Симон ответила, как изменилась после ОИ-2022
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10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон ответила, насколько она изменилась после Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Я действительно почувствовала, как выросла за эти четыре года. Думаю, стала более зрелой спортсменкой. В Пекине я не была готова к выступлению. Сегодня чувствую себя спокойнее, будто у меня есть ключи. Теперь мне просто нужно, чтобы моя голова и тело оказались в правильном положении в нужное время. Надеюсь, ведь это то, к чему я готовилась годами. Игры — это то место, где ты должен быть», — приводит слова Симон Eurosport.fr.

На Олимпиаде-2022 Жулия Симон завоевала одну серебряную медаль в смешанной эстафете.

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