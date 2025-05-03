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«Каждый хочет попасть на Кубок мира». Симон — о расцвете женского биатлона во Франции

«Каждый хочет попасть на Кубок мира». Симон — о расцвете женского биатлона во Франции
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10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон заявила, что живёт в лучшие годы женского биатлона во Франции.

«Быть частью такой конкурентоспособной команды — это невероятное чувство соперничества. Мне кажется, что я живу в лучшие годы французского женского биатлона. Мы все находимся на разных этапах своей карьеры, но у нас одни и те же цели. Это очень воодушевляет. Молодёжь приезжает без каких-либо комплексов: каждый хочет попасть на Кубок мира, и добиться этого становится всё сложнее. Даже я, одна из самых опытных, чувствую, что должна превзойти саму себя. Нельзя почивать на лаврах, и это, по-моему, самое замечательное», — приводит слова Симон Eurosport.fr.

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