Бабиков, Цветков, Поварницын, Логинов и Спицов пробежали полумарафон в Казани
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Российские биатлонисты Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Александр Поварницын и лыжник Денис Спицов приняли участие в Казанском полумарафоне (дистанция 21,1 км) в воскресенье, 4 мая. Среди них лучший результат показал Антон Бабиков, занявший девятое место (1:07.56).
Результаты спортсменов:
9. Антон Бабиков — 1:07.56
11. Максим Цветков — 1:09.53
12. Денис Спицов — 1:10.20
14. Александр Поварницын — 1:11.07
15. Александр Логинов — 1:11.07
Победу в полумарафоне одержал Артём Попов с результатом 1:04.21. Второе место занял Юрий Клопцов (1:04.27). Тройку лучших замкнул Евгений Бушков (1:04.40).
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