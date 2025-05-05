Бабиков, Цветков, Поварницын, Логинов и Спицов пробежали полумарафон в Казани

Российские биатлонисты Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Александр Поварницын и лыжник Денис Спицов приняли участие в Казанском полумарафоне (дистанция 21,1 км) в воскресенье, 4 мая. Среди них лучший результат показал Антон Бабиков, занявший девятое место (1:07.56).

Результаты спортсменов:

9. Антон Бабиков — 1:07.56

11. Максим Цветков — 1:09.53

12. Денис Спицов — 1:10.20

14. Александр Поварницын — 1:11.07

15. Александр Логинов — 1:11.07

Победу в полумарафоне одержал Артём Попов с результатом 1:04.21. Второе место занял Юрий Клопцов (1:04.27). Тройку лучших замкнул Евгений Бушков (1:04.40).