Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бабиков, Цветков, Поварницын, Логинов и Спицов пробежали полумарафон в Казани

Бабиков, Цветков, Поварницын, Логинов и Спицов пробежали полумарафон в Казани
Комментарии

Российские биатлонисты Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Александр Поварницын и лыжник Денис Спицов приняли участие в Казанском полумарафоне (дистанция 21,1 км) в воскресенье, 4 мая. Среди них лучший результат показал Антон Бабиков, занявший девятое место (1:07.56).

Результаты спортсменов:

9. Антон Бабиков — 1:07.56
11. Максим Цветков — 1:09.53
12. Денис Спицов — 1:10.20
14. Александр Поварницын — 1:11.07
15. Александр Логинов — 1:11.07

Победу в полумарафоне одержал Артём Попов с результатом 1:04.21. Второе место занял Юрий Клопцов (1:04.27). Тройку лучших замкнул Евгений Бушков (1:04.40).

Материалы по теме
Видео
Победитель Казанского марафона Неделин сделал предложение своей девушке на финише
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android