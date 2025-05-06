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На биатлонном стадионе в Златоусте обрушились плиты стрельбища — соцсети

На биатлонном стадионе в Златоусте обрушились плиты стрельбища — соцсети
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На биатлонном стадионе имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область) обрушились бетонные плиты ограждения стрельбища. Об этом сообщили в группе «ЧП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «ЧП Златоуст», «ВКонтакте»

Впервые биатлонные соревнования были проведены на стадионе в Златоусте в феврале 2024 года. Там состоялась Спартакиада сильнейших спортсменов. В марте 2025-го Златоуст принял финал Альфа-Банк Кубка России.

Победителем общего зачёта КР по биатлону среди мужчин стал Эдуард Латыпов, который набрал 565 очков. На втором месте расположился Кирилл Бажин (563 очка). В женской части соревнований победу одержала Виктория Сливко (729).

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