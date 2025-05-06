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«Деньги потрачены, и немалые». Светлана Ишмуратова — о ЧП на стрельбище в Златоусте

«Деньги потрачены, и немалые». Светлана Ишмуратова — о ЧП на стрельбище в Златоусте
Светлана Ишмуратова
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала обрушение плит стрельбища на стадионе её имени в Златоусте (Челябинская область). Информация об этом появилась ранее в социальных сетях.

«Нет слов, как расстроилась! Провели расследование, надеюсь, виновных наказали. Что‑то доделали, какие‑то работы в процессе. Переделывать чужую халатность всегда сложнее, чем построить новое. Деньги потрачены, и немалые.

Но всё же опускать руки и орать во все стороны, что всё плохо, не стоит. Закончился биатлонный сезон, есть время поставить новые плиты. Главный и самый сложный вопрос для руководства области — где взять средства? Но очень надеюсь, что вопрос будет решён в короткие сроки и зимой к нам в Златоуст приедут лучшие спортсмены и снова состоится праздник биатлона», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

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