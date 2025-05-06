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Эдуард Латыпов провёл совместную тренировку с «Крыльями Советов»

Эдуард Латыпов провёл совместную тренировку с «Крыльями Советов»
Эдуард Латыпов
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Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр — 2022 Эдуард Латыпов провёл тренировку с игроками ФК «Крылья Советов». Биатлонист вышел на поле перед матчем самарцев с московским «Динамо» (1:3) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

«Чтобы понять другой вид спорта, нужно окунуться в него с головой. Провёл с ребятами небольшую тренировку, понял, что управлять мячом – это не так просто. Ребята подсказывали мне, Антон Зиньковский объяснял схемы, как делать упражнения. Подняли друг другу настроение, обменялись опытом, всё прошло отлично», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» потерпели поражение в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо». Счёт — 1:3.

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