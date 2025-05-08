Стал известен состав сборной Германии по биатлону на олимпийский сезон — 2025/2026

Немецкая лыжная ассоциация представила состав сборной по биатлону на олимпийский сезон — 2025/2026. Список был опубликован в социальных сетях.

Женщины: Франциска Пройс, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, Марлен Фихтнер.

Мужчины: Филипп Наврат, Юстус Штрелов, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Данило Ритмюллер, Давид Цобель, Роман Рес, Симон Кайзер.

В минувшем сезоне Франциска Пройс впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». Она также стала обладательницей первой личной золотой медали ЧМ, выиграв гонку преследования в Ленцерхайде.