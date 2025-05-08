Антон Шипулин: шансы на то, что биатлонистов из России вернут к Олимпиаде, — 50 на 50

Депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о возможном возвращении российских биатлонистов на международные соревнования.

— Насколько возможно наше возвращение на международные соревнования в ближайшем будущем?

— Всё зависит от политики, хоть и говорят, что спорт вне её. Иностранные государства оказывают определённое давление на Россию за счёт спорта. Как только ослабнет международный конфликт, первым делом будет рассматриваться возвращение наших спортсменов.

— Верите, что российский биатлонистов вернут к Олимпиаде 2026 года?

— Шансы — 50 на 50. Хотелось бы, чтобы ребята туда поехали. Они уже засиделись. Жалко тех ребят, которые тренировались, у них, возможно, только один шанс поехать на Игры, и они могут его упустить. Будем надеяться на лучшее, — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».