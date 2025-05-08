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Тарьей Бё рассказал о самых радостных моментах карьеры

Тарьей Бё рассказал о самых радостных моментах карьеры
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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё рассказал, какие из моментов карьеры стали для него самыми радостными.

«В Пекине была настоящая борьба с самим собой, потому что некоторые мои демоны вернулись, как только я вышел на трассу. Наверное, именно поэтому медаль, которую я завоевал там вместе с Йоханнесом, стала для меня особенно ценной. После многих лет без олимпийских медалей я наконец провёл хорошую личную гонку, и Йоханнес стоял в тот момент на высшей ступени пьедестала. Это одно из самых радостных событий в моей карьере.

И, конечно, незабываемый сезон-2010/2011, когда я выиграл общий зачёт Кубка мира. Это два самых ярких момента, о которых у меня остались самые тёплые воспоминания», – приводит слова Бё Ski-Nordique.

Напомним, Тарьей Бё завершил карьеру после окончания сезона Кубка мира — 2024/2025 вместе со своим братом пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.

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