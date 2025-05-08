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Эрик Перро: не пытаюсь быть новым Мартеном Фуркадом

Эрик Перро: не пытаюсь быть новым Мартеном Фуркадом
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро прокомментировал сравнение с пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом.

«Я не пытаюсь быть новым Мартеном Фуркадом. Я пытаюсь быть собой. Сегодня, возможно, я немного больше похож на него, в своей манере бежать. Тем не менее я не Мартен Фуркад и никогда им не буду.
Это сравнение очень приятно, но я буду продолжать заниматься биатлоном так, как мне нравится, и постараюсь выделить те качества, которые есть у меня», – приводит слова Перро Ski-Nordique.

В прошедшем сезоне Кубка мира — 2024/2025 Перро занял третье место в общем зачёте. Также он выиграл две золотые, одну бронзовую и одну серебряную медали чемпионата мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде.

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