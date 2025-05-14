Состоялась церемония вручения призов по итогам биатлонного сезона-2024/2025

Сегодня, 14 мая, прошла церемония вручения призов по итогам биатлонного сезона-2024/2025. Приз «Железная Леди» выиграла Тамара Дербушева. Также она завоевала Кубок Содружества. Лучшей биатлонисткой стала Виктория Сливко, которая также выиграла Малый Кубок России в спринтерских гонках, Малый Кубок России в зачёте преследования, Малый Кубок Содружества в масс-старте и Большой Кубок Содружества.

Лучшим биатлонистом по итогам сезона стал Карим Халили, завоевавший Кубок Александра Привалова и Кубок Анфисы Резцовой.

Лучшей молодой биатлонисткой стала Виктория Метеля, а лучшим молодым биатлонистом — Александр Корнев.

Александра Плюснина выиграла Кубок Александра Привалова, Ирина Казакевич — Малый Кубок России в масс-старте, Кирилл Бажин — Малый Кубок России в спринтерских гонках, Эдуард Латыпов — Малый Кубок России в зачёте преследования, Антон Бабиков — Малый Кубок России в масс-старте, Динара Смольская — Малый Кубок Содружества в гонках преследования, а Антон Смольский выиграл все три Малых Кубка Содружества и Большой Кубок Содружества.

Также свои комментарии дали руководители биатлона в России и Беларуси.

«Хотел бы поблагодарить Альфа Банк за эту инициативу. Она у нас впервые. Приятно видеть всех ребят и девчонок не в комбинезонах, а в обычной одежде. Надо почаще устраивать такие мероприятия. С удовольствием поздравлю лучших из лучших. Отдельно хочу сказать спасибо нашим белорусским коллегам, которые в непростой период с нами соревнуются», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Воистину биатлон в Беларуси — самый любимый вид спорта. Телевидение это подтверждает — рейтинги зашкаливают, как и у хоккея и футбола. Хочу поблагодарить наших спортсменов за красивую борьбу. Наше телевидение подтверждает, что интерес к биатлону не падает, а возрастает. Теперь у нас больше пьедесталов, чем на Кубке мира. Надеюсь, с возвращением мы продолжим в том же духе. Хотелось бы, чтобы добрые начинания с СБР остались и только развивались», — передаёт слова Цибульского корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.