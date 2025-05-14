Майгуров ответил, когда стоит ожидать решения о допуске российских биатлонистов на ОИ-2026

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил, когда стоит ожидать решения о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду — 2026.

— Может ли МОК принять решение о допуске без IBU?

— IBU – член МОК, сепаратные решения в данном случае приниматься не могут. Понятно, что с одной стороны Олимпиада – компетенция МОК. Но по квотированию, количеству мест, условиям допуска и квалификации они так или иначе будут общаться с IBU. Думаю, тут будет общее решение. Не может быть такого, что МОК против, а IBU – за.

— Когда по времени будет условная красная линия о допуске?

— Раньше осени решения ждать не стоит, — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.