Майгуров: IBU не сможет оставаться в стороне, когда начнут допускать россиян

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, в каком формате проходит общение с Международным союзом биатлонистов (IBU).

— IBU недавно жёстко заявил, что не собирается допускать россиян даже в нейтральном статусе и смена главы МОК не поможет. Означает ли это, что про Олимпиаду уже точно можно забыть?

— Нет, конечно. Это информация на сегодняшний день, а с каждым днём всё меняется. Я сам оптимист и надеюсь, что по тем или иным критериям допуска мы будем участвовать в Олимпийских играх.

— В каком формате проходит общение с IBU?

— Общение проходит периодически – от исполкома до исполкома, раз в квартал. Но IBU – такой орган, который может в любой момент собраться при определённых условиях. Многое зависит от мировой политики, а IBU – одна из тех организаций, которая одной из первых наложила на нас санкции и, как показывает практика, будет одной из последних, которая начнёт эти санкции как-то снимать. Мы надеемся на благоразумие и конструктивный диалог. Мы видим те или иные подвижки в других видах, и IBU не сможет оставаться в стороне, когда в других видах спорта россиян начнут допускать, — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.