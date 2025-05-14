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Майгуров рассказал, что будет с этапом Кубка Содружества в случае допуска россиян на ОИ

Майгуров рассказал, что будет с этапом Кубка Содружества в случае допуска россиян на ОИ
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что будет с этапом Кубка Содружества в Сочи в случае допуска россиян на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

— Что будет с этапом Кубка Содружества в Сочи в феврале в случае чуда – допуска россиян на Олимпиаду в Милан?
— Планы по проведению этого старта сохраняются. Объективно оценивая количество допущенных спортсменов, это, скорее всего, будут двое мужчин и две женщины, как у нас, так и у белорусов. Какой смысл отменять тогда свои соревнования? Мы занимаемся планированием и подготовкой российского сезона в полном объёме, — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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