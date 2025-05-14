Тамара Дербушева: всегда есть надежда и вера, что нас допустят на Олимпиаду

Российская биатлонистка Тамара Дербушева оценила выступление в сезоне-2024/2025, а также выразила надежду на участие в зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии.

«Достаточно положительно оцениваю прошедший сезон для себя — многое получилось, но и есть над чем работать дальше.

При подготовке к следующему сезону всегда учитывается возможное участие в Олимпиаде. Конечно, это всё зависит не от нас, но мы должны быть готовы к любым исходам. Всегда есть надежда и вера, что нас допустят на Олимпиаду», — сказала Дербушева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.