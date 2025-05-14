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Даниил Серохвостов верит в допуск на Олимпиаду

Даниил Серохвостов верит в допуск на Олимпиаду
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов позитивно оценил выступление в сезоне-2024/2025, а также высказался о возможном участии в зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии.

«Для меня сезон прошёл отлично. Думаю, 8 из 10. К следующему сезону буду учитывать Олимпиаду — вся подготовка, которая была последние три года, выстроена для участия в Олимпийских играх. И этот год не исключение. Мы будем готовиться, нацеливаясь на международный старт и на допуск с первых Кубков мира, но это как пойдёт. По крайней мере верю в допуск на Олимпиаду», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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