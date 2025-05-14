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Латыпов: подготовка к следующему сезону будет делаться с расчётом на Олимпиаду

Латыпов: подготовка к следующему сезону будет делаться с расчётом на Олимпиаду
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Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр — 2022 Эдуард Латыпов рассказал, что будет готовиться к следующему сезону с расчётом на Олимпиаду-2026.

«Конечно, подготовка к следующему сезону будет делаться с расчётом на Олимпиаду. В предыдущие годы было так же. Мы надеемся и верим, что всё получится. Я должен сделать от себя максимально всё зависящее», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026, в него вошли 25 мужчин и 28 женщин.

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