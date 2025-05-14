Латыпов: в российском биатлоне постепенно происходит смена поколений

Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр — 2022 Эдуард Латыпов высказался о конкуренции и смене поколений в российском биатлоне.

«Конкуренция повышается — молодые ребята тянутся за опытными спортсменами. Это хороший момент для развития биатлона в России. Постепенно происходит смена поколений», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Эдуард Латыпов заявил, что будет готовиться к следующему сезону с расчётом на Олимпиаду-2026.

Официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026, в него вошли 25 мужчин и 28 женщин.