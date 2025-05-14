Эдуард Латыпов оценил прошедший сезон в биатлоне

Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр – 2022 Эдуард Латыпов рассказал, как он оценивает свой прошедший сезон.

«Сезон был сложным и необычным — очень много гонок, поэтому пришлось потерпеть в буквальном смысле. Немного не хватило на конец сезона, чтобы показывать более стабильный результат. Были проблемы со здоровьем, и немного подустал. Хороший, интересный сезон. Мне удалось выиграть Кубок России, поэтому было много приятных моментов», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026, в него вошли 25 мужчин и 28 женщин.