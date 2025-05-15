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Серохвостов ответил, может ли армейское звание повлиять на допуск к Олимпийским играм

Серохвостов ответил, может ли армейское звание повлиять на допуск к Олимпийским играм
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Российский биатлонист победитель этапа Кубка мира в эстафете Даниил Серохвостов ответил на вопрос о возможный проблемах с допуском на Олимпийские игры из-за армейского звания.

— В концовке сезона ты провёл гонки в рамках лыжного чемпионата Вооружённых сил. Нет опасений, что тот факт, что ты имеешь армейское звание, может как-то сказаться на возможном допуске?
— У нас все спортсмены служат и не только в России. Тех же французов и немцев допускают. Конечно, это разные ситуации, но по сути у нас обособленные соревнования между военными клубами. Не знаю, может ли это как-то повлиять или нет. Судя по Олимпийским играм в Париже и чемпионатам мира, которые проводились в других видах спорта, допускали людей, служащих в вооружённых силах, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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