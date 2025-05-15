«Напоминает диктатуру». Экхофф — о конфликте между Кноттен и тренерами сборной Норвегии

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф высказала мнение о конфликтной ситуации, которая происходит между призёром чемпионатов мира Каролин Оффигстад Кноттен и тренерским составом сборной Норвегии по биатлону.

«Это напоминает диктатуру, в которой тех, кто хочет делать что-то по-другому или имеет иное мнение, наказывают и не пускают в команду», – приводит слова Экхофф Fondo Italia.

Напомним, Каролин Оффигстад Кноттен не вошла в состав тренировочных групп национальной команды для летней подготовки. Она будет тренироваться летом под руководством Роджера Груббена, её тренера в годы юниорской карьеры.