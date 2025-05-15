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Виктория Сливко назвала личную олимпийскую медаль главной целью на будущий сезон

Виктория Сливко назвала личную олимпийскую медаль главной целью на будущий сезон
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Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от предстоящего олимпийского сезона-2025/2026.

«Первый сбор прошёл. Уже втянулась, работаем. Будем стараться показать самый высокий результат в следующем сезоне. Он очень важный, олимпийский. Сделаю вcё возможное, чтобы быть сильнее, показать лучшие скорости и результат, а также достигнуть цели, к которой иду 15 лет, — олимпийская медаль. Желательно, чтобы она была личной», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

30-летняя Сливко — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы (2016), чемпионка мира среди девушек (2013). В прошедшем сезоне она стала победительницей Альфа Банк Кубка России — 2024/2025 в общем зачёте.

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