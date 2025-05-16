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Симон Фуркад рассказал о принципах отбора в мужскую сборную Франции на олимпийский сезон

Симон Фуркад рассказал о принципах отбора в мужскую сборную Франции на олимпийский сезон
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Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился мнением по поводу состава на олимпийский сезон-2025/2026. Подготовительную работу в межсезонье ведут семь биатлонистов с прицелом на ОИ в Милане.

Но также известно, что гарантированные места на Кубок мира получили Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен и Эмильен Клоды. Ещё одну путёвку на КМ оспорят Антонен Гигонна и Оскар Ломбардо.

«Идея объединить всех потенциальных участников олимпийского отбора в одну группу показалась мне подходящей. Это выбор, который мы сделали, чтобы никого не обделять. И чтобы каждый мог пройти одинаковую подготовку для одинаковых шансов на попадание в состав в начале сезона», — приводит слова Фуркада-старшего Nordic Magazine.

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