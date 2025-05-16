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Эдуард Латыпов: верю в допуск российских биатлонистов на Олимпиаду

Эдуард Латыпов: верю в допуск российских биатлонистов на Олимпиаду
Эдуард Латыпов
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Биатлонист Эдуард Латыпов высказался по поводу допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия). Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что не собираются допускать россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

— Верю в допуск России на Олимпиаду. Что касается заявления IBU, такая политика уже давно. Это не стало для нас какой-то новостью или открытием. В любом случае надеемся, что в ближайшее время всё должно поменяться в нашу пользу.

— Что будете делать, если не допустят на Олимпиаду?
— Пока нет чёткого ответа на этот вопрос. В данный момент я готовлюсь и стараюсь быть сильным. Дальше посмотрим, — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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